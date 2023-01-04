2023/01/04 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم الاربعاء ، بمصادقة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel )الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يفسخ عقد الشركة الكندية الخاصة بحماية مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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