2023/01/04 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يصدر توجيهاً إلى المصارف كافة بشأن استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب المركز الخبري الوطني.

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