سلطـة الطيـران تعلن فسخ العقد المبرم مع شركة

2023/01/04 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاربعاء، مصادقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel )الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.

وذكرت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نتيجةً لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب وتاشير بعض الملاحظات السلبية من عدة جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي ،وعلى ضوء هذه المناشدات وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى المتابعة للاجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بموجب الامر الديواني ٢٢١١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦ بين سلطة الطيران المدني والشركة المذكوره اعلاه".

واشارت الى أن "اللجنة أوصت بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها وخاصة بما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقا لاحكام قانون الشركات الأمنية رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧".

وأشارت الى أن "السلطة تحتفظ بحقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد".

تحرير: أ.ق

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