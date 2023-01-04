المركزي يصدر توجيهاً للمصارف كافة بشأن استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب

2023/01/04 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه البنك المركزي العراقي، المصارف كافة بعدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب.

وجاء في وثيقة صادرة من البنك بتاريخ امس الثلاثاء، تلقتها (بغداد اليوم) الهيئتين العامتين للضرائب والكمارك ستقوم بدورها الاصولي ووفق القوانين والتعليمات الخاصة بهما باستيفاء رسوم الضرائب والكمارك المفروضة على السلع الواردة من المنافذ الحدودية .

تحرير : ع ك

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