تحرك حكومي

2023/01/04 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

وجه المدير العام للتربية في محافظة النجف، مردان البديري، اليوم الاربعاء، إدارات المدارس كافة للإسراع بمتابعة أحوال أبنيتهم المدرسية بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.

وذكر بيان لتربية المحافظة تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدير التربية وجه إدارات المدارس في المناطق النائية بتكييف أوضاع دوام الملاكات التربوية والطلبة والتلاميذ بما يتلائم مع مقتضيات الظرف الراهن لتجنيبهم أي مخاطر محتملة".

ويوم امس، توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، تأثر بادية الجنوب بالامطار خلال ساعات المساء مع غزارة في الهطول، فيما تتبعها مناطق جنوب الانبار وبعدها بغداد والمناطق الشمالية.

وذكر العطية في منشور بفيسوك تابعته (بغداد اليوم) انه "في وقت متأخر من الليل تتقدم الامطار نحو عموم الانبار وذي قار والسماوة ومدن الفرات الاوسط والنجف، وخلال فجر وصباح الاربعاء تشمل العاصمة وواسط وديالى وصلاح الدين والبصرة وميسان".

وحذر، "من غزارة الامطار في اجزاء من البصرة وبادية السماوة وغرب البصرة وشمال الانبار وجنوب نينوى وصلاح الدين وبغداد وديالى".

واشار الى انه "خلال مساء وليل الاربعاء تندفع موجة الامطار لتشمل نينوى وكركوك واربيل والسليمانية لكن فرص شمال غرب نينوى ودهوك تبدو ضعيفة ،"منوها الى ان "حدوث السيول أمر واردة يوم الاربعاء او الخميس من جهة شرق واسط وشمال شرق ميسان".

تحرير: أ.ف

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