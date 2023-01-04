أحداث كانون الثاني.. تربية الديوانية توجه المدارس بتأجيل الامتحانات الشهرية إلى إشعار آخر بسبب هطول الأمطار

2023/01/04 | 09:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الاربعاء 4 كانون الثاني 2022 تربية الديوانية توجه المدارس بتأجيل...

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تربية الديوانية توجه المدارس بتأجيل الامتحانات الشهرية إلى إشعار آخر بسبب هطول الأمطار أولاً على المسلة.

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