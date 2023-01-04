محافظة عراقية توجه بتأجيل الامتحانات الشهرية بسبب الامطار

2023/01/04 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ الديوانية اليوم الاربعاء بتأجيل الامتحانات الشهرية بسبب الامطار.وذكر بيان للمحافظة تلقته ايرث نيوز انه “الى ادارات المدارس في المحافظة كافة وفق حدود صلاحياتنا وبالنظر لاستمرار هطول الامطار نوجهكم بتاجيل الامتحانات الشهرية ان وجدت لهذا اليوم الى اشعار اخر”.

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