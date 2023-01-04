الاعمار تعلن اكتمال تصاميم مدن جديدة في النهروان والحسينية

2023/01/04 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الأربعاء، عن اكتمال تصميم عدد من المدن في النهروان والحسينية وغيرها بهدف حل أزمة السكن التي تتفاقم في البلاد.

وقال مدير عام الإسكان بالوزارة صادق الفرطوسي في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية، إنه "ضمن التخطيط العمراني تم تصميم مدن جديدة خارج الحدود الإدارية للمدن الحالية"، كاشفاً عن اكتمال تصميم عدد من المدن في النهروان والحسينية وغيرها.

وأضاف الفرطوسي، أنه "توجد 3 مدن جديدة في خطة بغداد للتخفيف من الكثافة السكانية، وقد اكتملت التصاميم الأولية لهذه المدن، نفذتها دائرة التخطيط العمراني"، مشيرا إلى أن دائرته "تحاول استحصال صلاحية استملاك الأراضي بالمجان، فيما سيتم استحصال كلفة الخدمات" .

وأعلن الفرطوسي أن "عام 2023 سيشهد انطلاق حملة المجلس الوطني للإسكان"، مبينا "أبرز معوقات حل أزمة السكن هو الضغط في نقص الأموال والخدمات الذي قيد حرية الحكومة"، وأبدى تفاؤله بوجود وفرة مالية تزيد معها تخصيصات المشاريع والخدمات.

وتابع، "نعوِّل على المباشرة بمشاريع الخدمات، لأن الخدمات هي الأهم حتى تكون المدن قابلة للحياة، مع استقطاب مستثمرين وتقديم الدعم لهم وتوفير البيئة الملائمة لهم"، داعياً إلى "مراعاة الطبقات الهشة".

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