السوداني يصادق على فسخ عقد الشركة الامنية الكندية الخاصة بحماية مطار بغداد الدولي

2023/01/04 | 10:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاربعاء (4 كانون الثاني 2022)، مصادقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel) الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.وبينت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان … Readmore

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