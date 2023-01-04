ارتفاع جديد لأسعار الدولار بمحال الصيرفة في بغداد

2023/01/04 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً جديداً في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا سعر صرف بلغ 155,600 دينارا مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 156500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 155500 دينارا لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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