أسعار صرف الدولار ترتفع مجدداً

2023/01/04 | 10:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 156000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 155500 دينار لكل 100 دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

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