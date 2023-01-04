2023/01/04 | 10:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wVd1nCs87Vk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر العلمي الدولي الاول بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر العلمي الدولي الاول بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).