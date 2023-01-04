استخدما مطرقة لتحريرها.. هكذا أنقذ زوجان 16 نورسًا علقت أقدامها في الجليد

2023/01/04 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر زوجان، أليكس مكارثر وشيموس غاليفان، على عدد من طيور النورس عالقة في الجليد على شاطئ بحيرة إيري، بعد أن عانت مدينة بوفالو من العاصفة الثلجية التي اجتاحت المدينة.وقالت غاليفان: "لقد كان شعورًا رائعًا حقًا أن نراقبهم على الأقل وهم يحاولون استعادة حركتهم مرة أخرى".

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