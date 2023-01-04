2023/01/04 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت الجهات المختصة في إقليم كردستان القبض على والد الطفل الذي أثيرت ضجة بسببه في مواقع التواصل الاجتماعي مع إغلاق النادي الليلي في أربيل.وقال مصدر أمني رفيع، انه “بتوجيه من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف تفاصيل جديدة عن ‘طفل’ الملهى الليلي المركز الخبري الوطني.

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