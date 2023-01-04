2023/01/04 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت موسكو، الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلاها إثر ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مركزهم ليلة رأس السنة في ماكيفكا في إقليم دونيتسك الذي تسيطر عليه روسيا بشرق أوكرانيا إلى 89 جنديا، بينما تشير كييف إلى حصيلة أعلى بكثير نتيجة الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة ماكيفكا.. القتلى من الاحتياط وروايات متضاربة بشأن مكان إيوائهم الخطِر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة ماكيفكا.. القتلى من الاحتياط وروايات متضاربة بشأن مكان إيوائهم الخطِر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).