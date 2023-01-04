2023/01/04 | 11:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8gtca4sTbtU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاعلامي القطري خالد جاسم مقدم برنامج المجلس يصل الى البصرة قبل يومين من انطلاق كأس الخليج) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاعلامي القطري خالد جاسم مقدم برنامج المجلس يصل الى البصرة قبل يومين من انطلاق كأس الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).