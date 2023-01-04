العدل تعلن اعداد المطلق سراحهم بالعفو العام والخاص

2023/01/04 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن اعداد النزلاء المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية، ومن بينهم المشمولين بالعفو العام والخاص .وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) انه "بلغ عدد المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني الماضي 714 نزيلاً 646 رجلا و 68 امراة ، ومن بينهم 7 نزلاء مشمولين بقانون العفو العام ليبلغ عدد المطلق سراحهم بهذا القرار منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغاية 31 كانون الاول 2022 (9539) نزيلاً ".واكد "فيما بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص من شهر كانون الثاني 2022 ولغاية 31 كانون الاول 2022 (1172) نزيلاً ".

واشار الى ان" العدد الكلي للمفرج عنهم خلال هذا الشهر 107 أحداث، من بينهم 51 حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنه و35 تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و20 بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية بالاضافة الى حالة واحدة باخلاء السبيل".

‎ونوه البيان الى ان "دائرة اصلاح الاحداث تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد إنتهاء كافة الإجراءات القانونية حرصاً ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل"‎ .‎

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