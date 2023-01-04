2023/01/04 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط 12 شاحنة مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قام قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بضبط 12 شاحنة محملة بمحولات ومواد غذائية متنوعة وانابيب وخشب وورق رول، لمخالفتها الشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".و اشارت الى أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".

تحرير: أ .



ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 12 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 12 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).