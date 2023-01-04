أول سفينة سياحية أوروبية ترسو في فنزويلا منذ 15 عاماً

2023/01/04 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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ترفع علم الباهاما في جزيرة مارغاريتا الكاريبية وعلى متنها نحو 500 راكب معظمهم من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا.

وقال وزير السياحة آلي بادرون إن "فنزويلا بقيت على مدى سنوات بعيدة عن رادارات السفن السياحية".

وقال نائب رئيس مجلس السياحة رينالدو بوليدو إن وصول"أماديا" يفتح الباب لإمكانية عودة فنزويلا إلى رادارات خطوط السفن السياحية الرئيسية".

وأكّد بوليدو أن أي "مبادرة تؤدي إلى جلب سياح دوليين جدد تعد مكسباً، مضيفاً: "بالنسبة لنا يعد الأمر رائعاً وسبباً للاحتفال".

وغرقت فنزويلا منذ 8 سنوات في أزمة اقتصاديّة خطرة، نتيجة العقوبات الغربية المشدّدة على البلاد.



وكانت قد استطاعت، حتى في ظل العقوبات الاقتصادية التي تعيشها، أن تبني علاقات وثيقة مع تركيا وروسيا والصين وإيران.

تحرير: ر.



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