تعليق نيابي بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات

2023/01/04 | 11:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك رغبة سياسية بان يكون قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق النظام السابق (سانت ليغو).

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