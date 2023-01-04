اعتقال متهم سرق 35 مليون دينار من صيرفة في بغداد

2023/01/04 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، من اعتقال متهم لقيامه بسرقة 35 مليون دينار من داخل صيرفة غربي بغداد.

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