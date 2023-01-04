"أجنبية الجنسية".. وكالة الاستخبارات تحذر من عصابات نصب واحتيال تستخدم الواتساب

2023/01/04 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، تحذيراً للمواطنين من عصابات نصب واحتيال تستخدم تطبيق الواتساب، فيما أشارت الى وجود مجموعة من المختصين بعمليات النصب من الجنسية الأجنبية.

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