2023/01/04 | 11:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضى...

ظهرت المقالة الحزب الجمهوري: بايدن قضى 40% من ولايته في إجازة أولاً على المسلة.

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