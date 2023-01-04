محرك البحث غوغل تحتفل بذكرى مولد الروائي المصري إحسان عبد القدوس

2023/01/04 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل محرك البحث “غوغل”، اليوم الأربعاء، بذكرى مولد الكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس، الذي يصادف الأول من كانون الثاني من كل عام.ويعد عبد القدوس، من أبرز كتاب الرواية العرب الذين سطع نجمهم على شاشة السينما عبر أفلام عديدة.… Readmore

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