السوداني: الحكومة جادة في التعامل مع حلبجة كمحافظة عراقية

2023/01/04 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة جادة في “اعتماد قرار التعامل مع حلبجة كمحافظة عراقية”.وقال محمد شياع السوداني إن “حلبجة تستحق منا الكثير، وواجب علينا دعمها ودعم أهلها الذين ضحوا وقدموا دماء كثيرة”.رئيس الوزراء العراقي … Readmore

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