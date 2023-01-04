"سمعت صوت جدتي تبكي"..هكذا هبط طيار مراهق اضطراريًا على طريق في أمريكا

2023/01/04 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام طيّار مراهق يقود طائرة ذات محرك واحد، بهبوط اضطراري، يوم الاثنين، بالقرب من طريق سريع يتألف من مسارين، في غابة سان برناردينو الوطنية، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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