القبض على متهم سرق ٣٥ مليون دينار من داخل صيرفة غربي بغداد

2023/01/04 | 11:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب أبي غريب لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٣٥) مليون دينار من داخل صيرفة ضمن منطقة أبي غريب غربي العاصمة بغداد.وبينت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز أن “عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارزها عن […]

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