بالصور:امطار غزيرة في كربلاء واجواء شتوية باردة

2023/01/04 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء،

موجة من الامطار الغزيرة والأجواء

الشتوية الباردة.

وبحسب مراسل وكالة نون الخبرية فان

"محافظة كربلاء المقدسة شهدت، اليوم

الأربعاء موجة من الامطار الغزيرة

والأجواء ال

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