بسبب ىالامطار:محافظ كربلاء يوجه بمنح استراحة للدوام الظهري لمدارس المحافظة

2023/01/04 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف

جاسم الخطابي، اليوم الاربعاء، بمنح

استراحة الدوام الظهري في مدارس

المحافظة لسوء الاحوال الجوية.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كر بلاء في

بيان مقتضب ، ان "محافظ كرب

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