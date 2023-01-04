إحباط مخطط لاستهداف اسطنبول بعمل إرهابي

2023/01/04 | 12:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما عثرت الفرق الأمنية على معلومات تشير إلى أن المشتبه به يخطط لتنفيذ عملية في إحدى المناطق الحيوية.

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