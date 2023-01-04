2023/01/04 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، ضبط 12 شاحنة مخالفة عند مداخل محافظة بغداد.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك تضبط 12 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد المركز الخبري الوطني.

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