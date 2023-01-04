2023/01/04 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت تربية محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الظهري لهذا اليوم.وذكر بيان لتربية المحافظة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بحسب توجيهات وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وتوجيهات محافظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعطل الدوام الظهري المركز الخبري الوطني.

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