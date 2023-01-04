اعتقال إرهابيين ظهر احدهما بمقطع فيديو يؤيد انتمائهم لداعش بنينوى

2023/01/04 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، القاء القبض على إرهابيين منتمين لعصابات داعش في نينوى.

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