2023/01/04 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم إلى محافظة البصرة جواً للمشاركة في “خليجي 25“.

واستغرقت رحلة الوفد لمحافظة البصرة 40 دقيقة فقط.

ويلعب المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين والإمارات.

وتقام البطولة للفترة من 6 حتى 19 كانون الثاني الجاري.

التالي

منذ 14 ساعة

درجال: بطولة الخليج ستكون استعدادية لمنتخبنا للمشاركة بمونديال 2026

منذ 14 ساعة

المنتخب الإماراتي: تحضيرات خليجي 25 في البصرة جيدة للغاية

منذ 16 ساعة

خليجي 25..



تفاصيل منح سمات دخول العراق للمواطنين العرب

منذ 16 ساعة

رونالدو: أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر السعودي

منذ 23 ساعة

آخر مستجدات حضور كاظم الساهر لحفل افتتاح كأس الخليج

منذ يوم واحد

المنتخب البحريني يصل البصرة استعداداً للمشاركة في كأس الخليج

منذ يومين

المنتخب الوطني يكثف تدريباته في البصرة بمشاركة 26 لاعباًُ

منذ يومين

وفد المنتخب الإماراتي يصل البصرة

منذ 3 أيام

المنتخب الوطني يستقبل 2023 بتدريبات في الصالة الرياضية

منذ 3 أيام

المنتخب الإماراتي يصل البصرة غداً الأثنين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الكويتي يصل البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الكويتي يصل البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).