الصين تسجل 5 وفيات جديدة بكوفيد

2023/01/04 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنغهاي – (رويترز) قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء: إن الصين سجلت خمس حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثالث من يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع ثلاث وفيات في اليوم السابق،وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5258.

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