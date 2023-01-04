2023/01/04 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(رويترز)قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن 89 جندياً قتلوا في الهجوم الأوكراني على ماكيفكا بمنطقة تسيطر عليها روسيا في إقليم دونيتسك في مطلع الأسبوع، مضيفة أن السبب الرئيسي للهجوم هو استخدام القوات للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به.وأضافت الوزارة في بيان «من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف- خلافاً للحظر المفروض- للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران أسلحة العدو.هذا العامل سمح للعدو بتتبع وتحديد إحداثيات مواقع الجنود لتوجيه ضربة صاروخية».وأثارت الضربة التي وقعت بعد منتصف ليلة رأس السنة على مدرسة تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية في ماكيفكا غضب القوميين الروس وبعض المشرعين، والذين شككوا في الاستراتيجية العسكرية المستخدمة هناك.



وقالت روسيا في وقت سابق إن 63 جندياً روسياً قتلوا.وبينت وزارة الدفاع أن أربعة صواريخ من قاذفات هيمارس الأمريكية الصنع سقطت على المبنى، مضيفة أنه «نتيجة انفجار الرؤوس الحربية لصواريخ هيمارس انهارت أسقف المبنى».وأضافت الوزارة في بيانها على تطبيق تيليجرام أن لجنة تحقق في ملابسات الهجوم.وأشارت إلى أنها شنت رداً على ذلك ضربات جوية على مركز للعتاد بالقرب من محطة سكة حديد دروزكيفكا في دونيتسك، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وتدمير أربع قاذفات هيمارس وأكثر من 800 صاروخ.وقال كيريلو تيموشينكو مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن شخصين أصيبا في الهجوم على دروزكيفكا، الذي دمر ملعباً لهوكي الجليد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة جديدة.. مقتل 89 عسكرياً روسياً في هجوم أوكراني ليلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة جديدة.. مقتل 89 عسكرياً روسياً في هجوم أوكراني ليلة رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).