مدرب نيوكاسل ينفي إمكانية انتقال رونالدو إلى صفوفه

2023/01/04 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدرب نيوكاسل الإنجليزي إيدي هاو، الثلاثاء، إنه «لا صحة» للتقارير التي تشير إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لديه بند في عقده مع النصر السعودي يسمح له بالانضمام إلى نيوكاسل إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا.وقدّم النصر الثلاثاء لاعبه الجديد الذي ضمه بصفقة خيالية مقدّرة بنحو 200 مليون يورو (211 مليون دولار) حتى العام 2025.وغادر المهاجم البالغ 37 عاماً مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي في نوفمبر، بعد أن أجرى مقابلة تلفزيونية مدوية انتقد فيها المدرب الهولندي إريك تن هاغ والتسلسل الهرمي للنادي.وقال رونالدو في أول مؤتمر صحفي له منذ انضمامه إلى النصر «مهمتي في أوروبا انتهت».لكن تقريراً من إسبانيا هذا الأسبوع زعم أن الحائز الكرة الذهبية خمس مرات يفكر بعودة محتملة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال التقرير إن رونالدو أدخل بنداً في صفقته مع النصر يسمح له بالانضمام إلى نيوكاسل، المملوك بنسبة 80% لصندوق الاستثمار العام السعودي، على سبيل الإعارة إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.في حديثه قبيل مباراة نيوكاسل، صاحب المركز الثالث، أمام مضيفه أرسنال المتصدر الثلاثاء، نفى هاو هذه الشائعات بشأن نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.وقال لشبكة سكاي سبورتس «نتمنى لكريستيانو كل التوفيق في مشروعه ولكن من وجهة نظرنا لا صحة بشأن ذلك».

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