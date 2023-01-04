2023/01/04 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اوضح فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، الاربعاء، فشل شركة "زين العراق" بتأمين خدمة الانترنت لمؤتمر صحفي مشترك، حيث يأتي ذلك رغم تسمية بطولة كأس الخليج العربي بـ "خليجي زين 25".وبحسب الفيديو، حضر العديد من الإعلاميين في مقر شركة زين بمحافظة البصرة بعد دعوة وجهتها لهم، الا ان خدمة الانترنت كانت سيئة لنقل الصورة عبر تطبيق (zoom)، ما حال دون ظهور المؤتمر بشكل صحيح ومنظم.

ويؤكد الفيديو، عدم قدرة شركة بحجم زين العراق على تأمين خدمة الانترنت لمؤتمر بسيط مثل هذا، وهو ما يثير التساؤلات عن امكانية الشركة من عدمها بتغطية بطولة كأس الخليج التي سميت بأسمها بخدمة جيدة وهي بهذا الحال وسط حضور جماهير يقدر عددها بالالاف لمشاهدة المباريات الخليجية في البصرة بعد غيابها لأكثر من 3 عقود عن الاراضي العراقية بما يخص هذه البطولة.

وفي الايام الماضية، جوبه قرار تغيير مسمى كأس الخليج إلى "خليجي زين 25"، والتي ستنطلق في السادس من الشهر الجاري بردود فعل غاضبة في الشارع العراقي.

ويأتي ذلك بعد أن اتفق اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مع مجموعة "زين"– الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا – على رعاية بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في دورتها الخامسة والعشرين – خليجي 25 ، ليتغير بموجب هذه الرعاية مسمى البطولة ليصبح خليجي زين 25.

ومطلع كانون الثاني 2021، أعلنت شركة "زين العراق" للاتصالات، إطلاق خدمات الجيل الرابع "4G-LTE" تجريبياً في جميع محافظات البلاد، مشيرة إلى استيفائها كافة شروط الترخيص.

وقالت الشركة في بيان، إنها "ستبدأ مرحلة التحول الرقمي في العراق من خلال تقنيات الجيل الرابع، التي ستكون أسرع بأضعاف ما هي موجودة عليه في الجيل الثالث".

وتعمل ثلاث شركات بمجال الهاتف النقال في العراق، هي زين العراق للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

وحصلت الشركات الثلاث في أغسطس/ آب 2007 على ترخيص للعمل في البلاد، وهي "زين العراق" التابعة لشركة "ام تي سي" الكويتية وعملها في الوسط والجنوب، و"آسيا سل" وهي تحالف عراقي خليجي تغطي معظم أنحاء العراق، وشركة "كورك" التي تغطي إقليم كردستان شمالي البلاد.

تحرير: أ.



ف

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