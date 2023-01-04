العراق.. أمطار تستمر ليوم غد ومنخفض جوي يهوي بالحرارة بدءاً من الليلة

2023/01/04 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء، استمرار الامطار ليوم غد الخميس في معظم المحافظات العراقية، فيما أكد دخول العراق بمنخفض جوي بارد.وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الامطار ستكون غزيرة في الساعات المقبلة، وبشكل متنقل ومتقطع في مدن الفرات الأوسط والعاصمة بغداد والانبار وديالى والنجف وأماكن أخرى".وبيّن أن "بقية المدن ستكون أقل شدة في جنوب البلاد، بينما ضئيلة جداً في الأقسام الشمالية عدا زخات متفرقه بمناطق أربيل وكركوك"، لافتا الى أنه "تستمر هذه الحالة المطرية ليوم غد الخميس".وأضاف الزيادي، ان "درجات الحرارة تبدأ تنخفض ابتداءً من هذه الليلة بسبب عبور كتلة هوائية باردة مؤقتة ذروتها غداً الخميس،"، مشيرا الى أن "العراق سيكون على موعد مع هطول أمطار مجدداً مساء الاثنين القادم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تصعيد السحب امام اندفاع المنخفض السطحي وعند المقدمة، والسحب تتلاشى عند مؤخرة المنخفض (بادية الجنوب) بسبب الرياح الهابطة".





وأوضح، أن "امطار ديمية هذا اليوم الاربعاء، خفيفة الى معتدلة تشمل المدن كافة، ومناطق الغزارة واردة جهة الانبار وصلاح الدين وبغداد وديالى والسليمانية، وبصورة اخف شدة في ذي قار والبصرة وميسان وبعض مناطق الفرات الاوسط".





وتوقع عطية أن "تنتهي الحالة صباح الخميس، مع بقاء التكونات الممطرة جهة ديالى والسليمانية وبغداد وواسط خلال نهار الخميس".





تحرير: أ.ف

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