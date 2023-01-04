حرس الحدود تحبط محاولة تسـلل 37 باكستانيا عبر الشريط الحدودي

2023/01/04 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة، اليوم الاربعاء، من إحباط محاولة تســـــــــــلل 37 شخصاً يحملون الجنسية الباكستانية عبر الشريط الحدودي.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يستمر لواء حرس حدود العاشر بجهوده الأمنية في تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل، إذ تمكنت قوة من الفوج الأول وبناءً على معلومات أستخبارية دقيقة من إلقاء القبض على 37 متسللاً من حملة الجنسية الباكستانية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

وأضافت أنه "تمت إحالة المتهمين على الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

تحرير: أ.ق

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