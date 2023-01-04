خان المدلل.. شاهد على بغداد القديمة

2023/01/04 | 12:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خان المدلل وسط بغداد سوق مختص ببيع المقتنيات والتحف النادرة، في دكاكينه المعدودة ورواقه الضيق، يقصده مقتنو هذه السلع وهواة جمع الطوابع، ويعد من أقدم خانات بغداد.ما قصته؟

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