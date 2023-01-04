مصدر برلماني: البرلمان سيعاود عمله في التاسع من هذا الشهر والموازنة ليست من جدول اعماله

2023/01/04 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عضو مجلس النواب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، بأن البرلمان سيعاود عمله اعتباراً من التاسع من شهر كانون الثاني الجاري.وقال الدوبرداني ان “وزارة المالية لم ترسل الى الان الموازنة الى مجلس النواب”، مبيناً ان “الحكومة منشغلة في … Readmore

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