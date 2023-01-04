واشنطن تدعو لعدم التطبيع مع نظام الأسد بعد التقارب السوري-التركي

2023/01/04 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتّحدة الثلاثاء دول العالم قاطبة إلى عدم تطبيع علاقاتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد “الديكتاتور الوحشي”، وذلك في معرض تعليقها على اللقاء الذي جمع أخيراً في موسكو وزيري الدفاع السوري والتركي.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية … Readmore

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