شاهد قوات الأمن في بوليفيا تتعرض للقصف بوابل من الألعاب النارية بعد اعتقال زعيم المعارضة

2023/01/04 | 12:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت الاحتجاجات في بوليفيا منذ أسبوع تقريبًا بعد اعتقال الحاكم المحلي وزعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو.وأطلق المحتجون في اليوم السادس الألعاب النارية على قوات الأمن.

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