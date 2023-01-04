العراق.. القبض على

2023/01/04 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على "إرهابيين ظهر أحدهما بمقطع فيديو يؤيد انتمائهم لعصابات داعش في نينوى"، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان على فيسبوك.

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