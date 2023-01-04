بغداد الأعلى والمثنى الأقل.. التخطيط تعلن حالة سكان العراق في 2022

2023/01/04 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الاربعاء عن حالة سكان العراق لسنة ٢٠٢٢ وفقا للتقديرات التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الاحصائية المُتبعة في هذا المجال.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان "تقديرات عدد سكان العراق لسنة ٢٠٢٢ بلغ (٤٢) مليون و(٢٤٨) الفا و(٨٨٣) نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت (٢.٥٪؜)، يشكل الذكور (٥٠.٥٪؜) والاناث نسبة (٤٩.٥٪؜)، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي (١) مليونا واحدا و(٣١٠) الاف و(٨٩٤) ولادة، وبلغت الوفيات (٢٣٦) الفا و(٤٦٩) وفاة".

واشار البيان، الى ان "نسبة السكان الذين تقل اعمارهم عن (١٥ سنة) بلغت (٤٠.٥٪؜) من مجموع السكان ، اما نسبة مَن هم في سن العمل بعمر (١٥-٦٤ سنة) فقد بلغت (٥٦.٥٪؜)، فيما كانت نسبة كبار السن (٦٥ سنة فأكثر) هي الاقل، اذ بلغت (٣.١٪؜) من مجموع السكان".

ولفت البيان الى ان "توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ (٧٤.٥٪؜)، وعلى مستوى الذكور كان (٧٢.٥٪؜) وعند الاناث (٧٦.٦٪؜)، مشيرا الى ان نسبة سكان الحضر بلغت (٦٩.٩٪؜) مقابل (٣٠.١٪؜) هي نسبة سكان الريف".

وعلى مستوى المحافظات، "شكلت محافظة بغداد اعلى نسبة من السكان ، اذ تجاوز عدد سكانها الـ(٩) ملايين نسمة وبنسبة (٢١.٣٪؜) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الاخيرة في عدد السكان بنسبة (٢.١٪؜) وبعدد سكان بلغ اكثر من (٩٠٠) الف نسمة."

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