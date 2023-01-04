اقتصادي: تفعيل القطاع الخاص مجرد حلم يتداول منذ التسعينيات

2023/01/04 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، الاربعاء، أن تفعيل القطاع في العراق أصبح حلما يتداول منذ تسعينات القرن الماضي.

وقال الجواهري لـ "الاقتصاد نيوز" إن "التعيينات الأخيرة التي كانت بحدود 500 ألف درجة وظيفية سببت زيادة في فقرة الرواتب ضمن المصاريف التشغيلية في الموازنة، وبالتالي فهي تشكل حملا ثقيلا للمصاريف التشغيلية و ضغطا على الموازنة ويحد من المصاريف الاستثمارية".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء شكل فريقا لتحسين بيئة الاستثمار تحت اشراف تحسين ناجي، لكن على الحكومة ان تفعل القطاع الخاص والاستثمار بعد أن تحول الملف الى شعارات فقط منفذ تسعينيات القرن الماضي"

ورأى أن "الحكومة يجبب ان ترفد الفريق بكوادر ليست حكومية لكي يعمل بشكل فعلي واتخاذ خطوات بمجال تنويع الاقتصاد العراقي وموارد الدخل وتحسين الانتاجية والعمل على المشاريع الكبيرة سواء التي تنفذ عبر الموازنة او الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة ".

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