2023/01/04 | 12:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت إيران عن مقتل أحد كوادر الحرس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: اغتيال أحد كوادر الحرس الثوري الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثوري في طهران مساء أمس الثلاثاء جراء
“عمل إرهابي“.
وأفاد تقرير بأنه تم إطلاق 4 رصاصات على
قاسم فتح اللهي العضو في فيلق “محمد
رسول الله” التابع للحرس الثوري في
طه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: اغتيال أحد كوادر الحرس الثوري الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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