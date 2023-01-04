طهران: اغتيال أحد كوادر الحرس الثوري الإيراني

2023/01/04 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران عن مقتل أحد كوادر الحرس

الثوري في طهران مساء أمس الثلاثاء جراء

“عمل إرهابي“.

وأفاد تقرير بأنه تم إطلاق 4 رصاصات على

قاسم فتح اللهي العضو في فيلق “محمد

رسول الله” التابع للحرس الثوري في

طه

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