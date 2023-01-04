أسعار النفط تتراجع دون الـ 82 دولاراً للبرميل

2023/01/04 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط، بعد خسائر في أولى

جلسات عام 2023 التي غذتها التوقعات

بتراجع الطلب والتنبؤات بحدوث ركود في

الولايات المتحدة، وإجراءات الصين مع

كورونا.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط دون 77

دولاراً للب

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