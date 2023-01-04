2023/01/04 | 12:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بادر احد اصحاب صالونات الحلاقة، في محافظة البصرة بالتبرع بالحلاقة المجانية لضيوف خليجي 25، فيما وضع حلاقوه إعلام الدول الخليجية على صدورهم.

ظهرت المقالة مبادرة “بصراوية”..



حلاقة مجانا لضيوف خليجي 25 (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة “بصراوية”.. حلاقة مجانا لضيوف خليجي 25 (فيديو)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة “بصراوية”.. حلاقة مجانا لضيوف خليجي 25 (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).